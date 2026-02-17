Napoli stregato da Alisson Santos: la sua storia e quel particolare che lo accomuna a Kvara. Perché il gol alla Roma non è un caso isolato

Napoli stregato da Alisson Santos: qual è la sua storia e c’è un particolare che lo accomuna a Kvara. Cosa succede dopo il gol alla Roma

Dodici minuti. Tanto è bastato ad Alisson Santos per passare dall’essere un oggetto misterioso del mercato di riparazione a nuovo beniamino del “Diego Armando Maradona”. Nel pareggio per 2-2 contro la Roma, il brasiliano classe 2003 ha confermato la fama che lo aveva preceduto dal Portogallo: quella di “spaccapartite”. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

L’esordio shock: entra, dribbla e segna

Gettato nella mischia al 70′ da Antonio Conte Alisson ha impiegato pochissimo per lasciare il segno. All’82’, con uno slalom ubriacante e un tiro preciso, ha siglato il gol del momentaneo pareggio, salvando gli azzurri dalla sconfitta. Velocità, strappi e imprevedibilità: caratteristiche che hanno ricordato ai tifosi il primo David Neres, anche se Alisson preferisce partire da destra. Curiosa la coincidenza logistica: il ragazzo vive a Posillipo proprio nella casa che fu di Khvicha Kvaratskhelia, quasi a voler assorbire tra quelle mura la magia dei grandi numeri 7.

Una vita da film: dalla Tunisia alla gloria

Arrivato dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto (fissato a cifre importanti: 3,5 milioni subito più 17 futuri), Alisson ha una storia personale affascinante. È figlio d’arte: suo padre Adailton, detto “Messias”, è stato un calciatore giramondo con passaporto tunisino. Proprio la Tunisia avrebbe voluto naturalizzare Alisson, che ha vissuto lì parte dell’infanzia, ma il ragazzo ha le idee chiare: il suo sogno è solo la Seleçao brasiliana. Un traguardo che vuole raggiungere grazie ai sacrifici di mamma Aldia, ex parrucchiera e domestica che lo ha seguito tra Brasile e Portogallo, sostenendolo prima che l’allenatore Rui Borges lo lanciasse nel grande calcio.

Lo specialista dei minuti finali

Quello contro la Roma non è un caso isolato. Per Alisson è il quarto gol stagionale arrivato a gara in corso (tre li aveva fatti con lo Sporting, tra cui uno decisivo in Champions contro l’Athletic Bilbao). Conte ora sa di avere un’arma letale in panchina, pronta a essere scatenata anche nella prossima, difficile trasferta di Bergamo.