Connect with us

Napoli News

Napoli stregato da Alisson Santos: la sua storia e quel particolare che lo accomuna a Kvara. Perché il gol alla Roma non è un caso isolato

Published

2 ore ago

on

By

alisson santos

Napoli stregato da Alisson Santos: qual è la sua storia e c’è un particolare che lo accomuna a Kvara. Cosa succede dopo il gol alla Roma

Dodici minuti. Tanto è bastato ad Alisson Santos per passare dall’essere un oggetto misterioso del mercato di riparazione a nuovo beniamino del “Diego Armando Maradona”. Nel pareggio per 2-2 contro la Roma, il brasiliano classe 2003 ha confermato la fama che lo aveva preceduto dal Portogallo: quella di “spaccapartite”. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’esordio shock: entra, dribbla e segna

Gettato nella mischia al 70′ da Antonio Conte Alisson ha impiegato pochissimo per lasciare il segno. All’82’, con uno slalom ubriacante e un tiro preciso, ha siglato il gol del momentaneo pareggio, salvando gli azzurri dalla sconfitta. Velocità, strappi e imprevedibilità: caratteristiche che hanno ricordato ai tifosi il primo David Neres, anche se Alisson preferisce partire da destra. Curiosa la coincidenza logistica: il ragazzo vive a Posillipo proprio nella casa che fu di Khvicha Kvaratskhelia, quasi a voler assorbire tra quelle mura la magia dei grandi numeri 7.

Una vita da film: dalla Tunisia alla gloria

Arrivato dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto (fissato a cifre importanti: 3,5 milioni subito più 17 futuri), Alisson ha una storia personale affascinante. È figlio d’arte: suo padre Adailton, detto “Messias”, è stato un calciatore giramondo con passaporto tunisino. Proprio la Tunisia avrebbe voluto naturalizzare Alisson, che ha vissuto lì parte dell’infanzia, ma il ragazzo ha le idee chiare: il suo sogno è solo la Seleçao brasiliana. Un traguardo che vuole raggiungere grazie ai sacrifici di mamma Aldia, ex parrucchiera e domestica che lo ha seguito tra Brasile e Portogallo, sostenendolo prima che l’allenatore Rui Borges lo lanciasse nel grande calcio.

Lo specialista dei minuti finali

Quello contro la Roma non è un caso isolato. Per Alisson è il quarto gol stagionale arrivato a gara in corso (tre li aveva fatti con lo Sporting, tra cui uno decisivo in Champions contro l’Athletic Bilbao). Conte ora sa di avere un’arma letale in panchina, pronta a essere scatenata anche nella prossima, difficile trasferta di Bergamo.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato44 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza stampa 02 Spalletti conferenza stampa 02
Hanno Detto17 ore ago Marco Baridon

Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: «La simulazione offende il calcio e il professionista. Se convocherei Bastoni in Nazionale…» – VIDEO

Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: le parole verso l’andata dei playoff di Champions League 2025/26 Luciano Spalletti...
Change privacy settings
×