Allan, da poco convocato in Nazionale dal Brasile, appare in ottima forma per la ripresa del campionato: in allenamento fa 4 su 4 dalla distanza

Dopo la sosta per le Nazionali, sta per tornare la Serie A: il Napoli giocherà domenica alle 15 contro il Chievo Verona. Il più in palla di tutti è Allan che, dopo essere stato convocato dal Brasile, appare ancora più in forma di prima. Il club azzurro, su Twitter, ha postato un video che ritrae il centrocampista brasiliano mentre è impegnato a tirare in porta. Allan, in questo caso, si è dimostrato un cecchino infilando 4 tentativi su 4, con splendide conclusioni all’incrocio.