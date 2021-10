Napoli, Ospina titolare: Meret vuole il posto fisso per rinnovare

Alex Meret torna ad alternarsi con David Ospina: l’entourage dell’ex Udinese non ci sta. Rinnovo solo in caso di posto fisso

Contro la Fiorentina Spalletti dovrebbe schierare tra i pali David Ospina: il colombiano si riprende il posto dopo che Meret era stato schierato titolare contro lo Spartak Mosca in Europa League.

Come riporta Il Mattino l’entourage di Meret non ci sta e dunque il rinnovo per altre due stagioni, dunque fino al 2025, sarà possibile solo in caso di posto fisso.