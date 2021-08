Il Napoli insiste per Amrabat: la Fiorentina apre a una sola condizione. La volontà del presidente Commisso è chiara

Il Napoli continua a lavorare per provare a strappare alla Fiorentina Sofyan Amrabat. Un’operazione non semplice visto che, come riportato dal Corriere dello Sport, la viola non ha intenzione di cedere il suo centrocampista.

Ci sarebbe però un modo per provare a finalizzare il trasferimento. Il presidente Commisso non è contrario ad una cessione a patto che possa mantenere il controllo sul ragazzo: ecco perchè un trasferimento con la formula del prestito potrebbe accontentare entrambe le parti.