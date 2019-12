Napoli, Ancelotti: «Ho le mie responsabilità, ma in campo vanno i giocatori»

Ancelotti analizza le fragilità del Napoli, sconfitto in casa dal Bologna dopo il pareggio contro il Liverpool

Carlo Ancelotti non si nasconde: il Napoli è in seria difficoltà, e la sconfitta in casa col Bologna ne è la prova eclatante. Ecco le sue riflessioni a Sky Sport dopo il triplice fischio.

«Il Napoli non riesce a mantenere un livello di continuità in campionato che abbiamo avuto invece in Europa. E’ un momento molto negativo, dobbiamo confrontarci tutti insieme per uscire velocemente da questo momento di difficoltà troppo lungo. L’allenatore di solito si prende le responsabilità ma voglio confrontarmi coi ragazzi, sembrava un discorso chiuso col Liverpool. Fiducia della squadra? La sento, come quella della società, ma devo trovare soluzioni. Se i giocatori mi aiutano a trovarle, bene. Altrimenti dovrò trovarle da solo… Responsabilità? Me ne prendo anche io, ma poi in campo ci vanno i giocatori».