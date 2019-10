Napoli, Ancelotti lascia in panchina Insigne e Milik. Smentendo ADL

Carlo Ancelotti esclude dall’undici titolare Insigne e Milik contro il Salisburgo in Champions League: aria di bocciatura?

Le scelte di formazione di Carlo Ancelotti per Salisburgo-Napoli penalizzano Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik. La doppia esclusione non fa altro che alimentare ulteriormente le voci di un rapporto non idilliaco tra gli attaccanti e il tecnico.

Insigne si accomoda in panchina dopo la lite per la mancata titolarità contro il Genk che gli costò la tribuna. Non è bastata invece a Milik la doppietta rifilata all’Hellas Verona per convincere il nativo di Reggiolo a un’altra conferma dal 1′. Nonostante il presidente Aurelio De Laurentiis lo avesse indicato come sicuro titolare.