Napoli, Ancelotti: «Possiamo fare grandi cose. Cavani? Mi piacerebbe…»

Ancelotti ha parlato degli obiettivi del Napoli, lasciandosi scappare apprezzamenti nei confronti dell’ex Napoli Cavani, che potrebbe rivestire la maglia azzurra

Conclusasi la sosta per le Nazionali, il Napoli di Carlo Ancelotti si prepara ad affrontare le prossime sfide: dovrà misurarsi con il Chievo in campionato e con la Stella Rossa in Champions League. Entrambe sono decisive: in Europa conta la qualificazione, mentre in Serie A bisogna inseguire la Juventus. A Napoli c’è il desiderio di ritentare l’impresa scudetto fallita l’anno scorso. Ancelotti parla così durante l’intervista a Radio Kiss Kiss degli obiettivi della squadra. Ecco le parole del tecnico emiliano:«Il nostro campionato è iniziato bene, ma non è momento di fare calcoli. Dei primi bilanci potremmo farli a fine anno, quando avremo anche un’idea più chiara del girone di Champions League. Per vincere ci vuole fortuna e io sono nato fortunato, ma ci vogliono anche altre componenti. A Napoli ci sono tutte le condizioni per fare grandi cose».

Ancelotti ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni sul presidente De Laurentiis e su Insigne, senza lasciarsi scappare un apprezzamento nei confronti di un altro possibile giocatore del Napoli, l’ex Edinson Cavani:«Insigne al centro? Un’idea che mi è venuta dopo la sconfitta con la Sampdoria, per risparmiargli qualche energia in fase difensiva e permettergli di avere più energia in fase offensiva. Con De Laurentiis c’è sicuramente rispetto reciproco, non abbiamo ancora litigato. Se mi piacerebbe allenare Cavani? Mi piace allenare i calciatori bravi, lui è molto bravo».