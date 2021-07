Napoli, anche il Liverpool pensa a Zielinski per sostituire Wijnaldum

Dopo il Manchester City, anche il Liverpool vorrebbe portare in Premier League Zielinski. Il Napoli ci pensa

Dopo un’annata non semplice, il Liverpool è a caccia di nomi sul mercato per operare una rifondazione dopo la stagione complicata vissuta quest’anno.

Con la partenza di Georginio Wijnaldum, Klopp avrebbe individuato in Piotr Zielinski la pedina giusta per rimpiazzare il talento dell’olandese ora al Paris Saint Germain. Adesso il Napoli ci pensa, con De Laurentiis che vorrebbe alzare l’asta del prezzo. I Reds, tuttavia, non vivono in ottime acque a livello finanziario e non possono permettersi, al momento spese folli. Sul polacco, forte anche l’interesse del Manchester City. A riportarlo è la Gazzetta del Mezzogiorno.