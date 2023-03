Napoli, ancora non c’è una data per il rientro di Raspadori

Giacomo Raspadori prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio, ma è ancora in dubbio se sarà a disposizione entro la sosta

Giacomo Raspadori prosegue con il recupero per tornare a disposizione del Napoli e della Nazionale. Ieri, oltre alle terapie ordinarie ha iniziato a svolgere un lavoro un lavoro personalizzato in campo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è ancora sicuro che l’attaccante possa recuperare in tempo per la sosta delle nazionali e nemmeno essere a disposizione del CT Mancini: rimane probabile il suo ritorno per la ripresa del campionato.