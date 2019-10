Allo Stadio San Paolo, la decima giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la decima giornata della Serie A 2019/20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Napoli Atalanta MOVIOLA

2′ Occasionissima per Milik – Subito Di Lorenzo si invola sulla fascia e trova Milik, che tira piano e respinge Gollini.

6′ Ci prova Ilicic – Risponde l’Atalanta con Ilicic su punizione, ma è attento Meret

8′ Infortunio per Allan – Il Napoli chiamato al primo cambio: Allan fuori per infortunio, al suo posto c’è Zielinski.

12′ Grande palla gol per Callejon – Insigne trova splendidamente Callejon in area di rigore, ma lo spagnolo si lascia ipnotizzare da Gollini.

16′ Gol del Napoli – Grande palla di Insigne per Callejon, che trova Maksimovic in area dopo un’azione di calcio d’angolo. Azzurri meritatamente in vantaggio.

22′ Napoli vicinissimo al raddoppio – Contropiede azzurro orchestrato da Milik e Fabian: Gollini respinge sullo spagnolo, sulla respinta il polacco prima trova il palo e poi incespica sul pallone, che finisce tra le braccia del portiere bergamasco.

Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE

Napoli Atalanta 0-0: risultato e tabellino

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Luperto; Callejon, Allan, Ruiz, Lozano; Milik, Insigne. A disp. Ospina, Karnezis, Mario Rui, Llorente, Elmas, Mertens, Zielinski, Younes, Tonelli, Gaetano. All. Ancelotti

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic. A disp. Rossi, Sportiello, Kjaer, Masiello, Muriel, Arana, Malinovskyi, Castagne, Ibanez, Barrow. All. Gasperini

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Toloi (A)