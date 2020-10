Napoli Atalanta, Politano: «C’è voglia di rivalsa dopo la gara dello scorso anno»

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta

«E’ un match molto importante. Abbiamo avuto due settimane per prepararlo al meglio, siamo concentrati e consapevoli che sarà difficile. Noi andiamo sulla strada che ci ha imposto il mister, ossia quella di giocare sempre a viso aperto e provare a segnare un gol in più. E’ questo l’atteggiamento di quest’anno. Rivalsa per l’anno scorso? Sì, ne abbiamo parlato in riunione. Ma il passato è passato, ora pensiamo al presente».