Napoli, Bigon: «Insigne esempio da seguire, sta raccogliendo i suoi frutti»

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole sul numero 24 del Napoli

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Lorenzo Insigne.

«L’ho visto crescere durante la mia esperienza in azzurro, oggi si è affermato al top sia tecnicamente che per carisma e personalità nello spogliatoio. Sono davvero contento nel vedere che sta raccogliendo frutti: ha lavorato duro e tutti i suoi risultati sono meritati. Lorenzo Insigne è un calciatore completo per quelle che sono le sue doti. Ha affinato, migliorato e sviluppato quasi al massimo le sue caratteristiche. Ovviamente si può sempre migliorare ma è difficile trovare oggi una qualità in cui Lorenzo non sia cresciuto tanto, dentro quanto fuori dal rettangolo verde».