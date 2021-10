Napoli, Politano: «Fame e ferocia, riprendiamo da dove avevamo interrotto»

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha esultato sui social per la vittoria contro il Bologna

Matteo Politano, attaccante del Napoli, sui social ha esultato per la vittoria per 3-0 contro il Bologna; successo arrivato dopo il pareggio in casa della Roma che aveva interrotto la striscia di successi azzurra.

FEROCIA – «Con la stessa concentrazione, con la stessa fame, con la stessa ferocia. Per riprendere da dove avevamo interrotto».