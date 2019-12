Allo Stadio San Paolo, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio San Paolo, Napoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Napoli Bologna MOVIOLA

3′ Prima azione del Bologna – Ci prova Sansone, che dopo aver circumnavigato la difesa partenopea, incrocia. Ospina blocca a terra, il tiro era centrale.

9′ Lozano non arriva sul pallone – Insigne attacca dalla sinistra e crossa al centro: il pallone è lungo per Llorente e Lozano in allungo non ci arriva.

11′ Tiro di Fabian – Giocata dello spagnolo al limite dell’area, che aggira Dzemaili e si porta il pallone sul destro. Palla a lato.

14′ Ci prova Insigne – Lozano imbecca Insigne in area di rigore; il capitano del Napoli fa due passi e tira col sinistro, palla alta.

16′ Gol annullato a Lozano – Il messicano va in rete dopo un gran velo di Fabian Ruiz, ma al momento del passaggio era oltre l’ultimo difensore. Gol prontamente annullato dal guardalinee, arriva poi la conferma del VAR.

24′ Tiro di Palacio – Il Bologna ci prova in contropiede, ma il tiro dell’attaccante argentino è alto sopra la traversa.

26′ Ci prova ancora Fabian – Stavolta il tiro dello spagnolo è a giro, ma il risultato è identico al tentativo precedente di Palacio: palla alta.

29′ Colpo di testa di Koulibaly – Il senegalese stacca da calcio d’angolo ma colpisce sporco: anche in questo caso palla alta.

31′ Occasionissima per Dzemaili – Su un cross dalla sinistra, Fabian liscia il pallone, che va sui piedi di Dzemaili. Girata di destro dell’ex calciatore del Napoli e palla che esce di pochi centimetri.

40′ Ci prova ancora Lozano – Stavolta il messicano devia un tiro di Elmas di testa, ma la palla va ancora una volta a lato.

41′ Napoli in vantaggio – Sortita di Insigne che tira di destro e impegna Skorupski alla parata, sul tap in arriva Llorente che non sbaglia e mette in rete il vantaggio del Napoli.

42′ Subito occasione per il raddoppio del Napoli – Grande azione di Koulibaly che salta tre avversari e poi crossa al centro per Llorente, che tocca anche il pallone di esterno destro, ma Skorupski in uscita è bravo ad evitare il 2-0 partenopeo.

52′ Occasione per il Bologna – Sansone sfonda sulla sinistra e mette in mezzo: Di Lorenzo evita il tap in di Skov Olsen e toglie le castagne dal fuoco per il Napoli.

54′ Occasione per Insigne – Il capitano del Napoli parte in solitaria in contropiede e tira, Skorupski devia in calcio d’angolo.

58′ Pareggio di Skov Olsen – Tiro dalla sinistra di Sansone, Koulibaly toglie il pallone dalla testa di Palacio, Skov Olsen si trova sulla traiettoria e a porta vuota pareggia.

Migliore in campo: Lozano PAGELLE

Napoli Bologna 1-1: risultato e tabellino

41′ Llorente (N), 58′ Skov Olsen

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Zielinski, Elmas, Insigne; Lozano, Llorente. All. Ancelotti. A disp: Meret, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Gaetano, Callejon, Mertens, Younes.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli, Dzemaili; Orsolini (46′ Skov Olsen), Sansone, Palacio. All. Tanjga. A disp: Corbo, Da Costa, Destro, Juwara, Krejci, Mbaye, Sarr M., Schouten, Skov Olsen, Svanberg.

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Medel (B), Koulibaly (N), Denswil (B)