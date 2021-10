Napoli Bologna, Spalletti cambia l’attacco: solo Osimhen non riposa

Contro il Bologna, Spalletti proporrà un Napoli diverso in attacco con il solo Osimhen ancora in campo

Napoli-Bologna chiuderà la decima giornata di campionato, con gli azzurri chiamati a rispondere al Milan e riappagliarsi con i rossoneri in vetta alla classifica. E per farlo, Luciano Spalletti cambierà il suo attacco confermando il solo Victor Osimhen; elemento imprescindibile per l’allenatore.

Il tecnico dei partenopei farà sedere di fianco a se in panchina sia Lorenzo Insigne che Matteo Politano. Al loro posto Lozano a destra ed Elmas, cambiando così il reparto offensivo per due terzi. Niente turno di riposo, così come per Osimhen, anche per gli altri due mattoncini della spina dorsale del Napoli: Anguissa e Koulibaly.