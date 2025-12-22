Napoli Bologna, quanto guadagneranno le squadre da questa finale? Il dato non lascia dubbi - Calcio News 24

Napoli Bologna: quanto vale questa finale? In palio oltre 4 milioni tra vincitrice e finalista

La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli Bologna non è solo un appuntamento sportivo di grande prestigio, ma anche un incontro con rilevanti implicazioni economiche per i club coinvolti. A Riad si affronteranno il campione d’Italia e il vincitore della Coppa Italia, rendendo questa partita una delle più importanti dell’intera stagione per entrambe le società e per i loro tifosi.

In termini di premi, la posta in gioco per Napoli Bologna è considerevole e supera i 4 milioni di euro tra chi vince e chi arriva secondo. La finale infatti garantisce un incasso decisamente più elevato rispetto alle semifinali: la squadra che perderà la finale porterà a casa circa 6,7 milioni di euro, mentre la vincitrice incasserà 9,5 milioni per il successo nella manifestazione. A questa cifra può aggiungersi un bonus di 1,5 milioni legato alla disputa di un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa saudita, portando il totale potenziale per la vincente oltre i 11 milioni complessivi.

Oltre a questi premi diretti legati a Napoli Bologna, la Lega Serie A distribuirà 2 milioni di euro tra le squadre non partecipanti, come parte dell’accordo complessivo sulla ripartizione dei ricavi di questa edizione del trofeo.

Per le squadre italiane, la Supercoppa Italiana rappresenta quindi non solo un’occasione di gloria e prestigio internazionale, ma anche un importate ritorno economico. Avere un posto in una finale come quella di Napoli Bologna aiuta il bilancio stagionale e può fornire risorse utili per investimenti futuri sul mercato, infrastrutture o sviluppo della rosa.

In definitiva, Napoli Bologna non è soltanto una partita per un trofeo: è una sfida che mette in palio risorse significative per i due club, confermando l’importanza di competere per i titoli anche sotto l’aspetto finanziario.

