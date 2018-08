Napoli-Borussia Dortmund, amichevole 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Borussia Dortmund, partita amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Un altro scontro con vista Champions League per il nuovo Napoli di Ancelotti. Gli azzurri, reduci dalla roboante sconfitta per 5-0 contro i Liverpool, affronteranno il Borussia Dortmund di Lucien Favre. Cornice della sfida il Kybunpark Stadium di San Gallo, in Svizzera. L’obiettivo dei partenopei sarà riscattare la pessima partita di Dublino e dare buoni segnali in vista del difficile debutto di campionato contro la Lazio.

Napoli-Borussia Dortmund: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 19.30

Napoli-Borussia Dortmund: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Borussia Dortmund: probabili formazioni e pre-partita

Un Napoli che dovrà per forza di cose essere diverso da quello visto a Dublino contro il Liverpool. Ancelotti pensa a qualche cambio in difesa e in mediana, con l’inserimento di Maksimovic accanto a Koulibaly e Rog insieme a Diawara dal primo. Il tecnico di Reggiolo vuole una squadra camaleontica, in grado di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con disinvoltura. E Simone Verdi è la chiave per poterlo fare, giocatore duttile e veloce, di quelli che piacciono ad Ancelotti. I gialloneri arrivano al match con più sicurezze, ma anche con la paura di perdere uno dei loro gioielli verso la fine del mercato: Christian Pulisic piace a mezza Europa e la sua permanenza non è scontata, anche se la chiusura del mercato in Premier League potrebbe tranquillizzare un po’ i tifosi. Il Dortmund ha disputato un’ottima International Champions Cup vincendo contro City e Liverpool e perdendo ai rigori contro il Benfica dopo un 2-2 nei 90 minuti. Ottime le indicazioni dai suoi giovani, dalla stella america fino a Maximilian Philipp. L’arrivo nella giornata di ieri di Axel Witsel, non fa altro che rinforzare la principale antagonista del Bayern Monaco in Bundesliga.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Sahin, Gotze; Wolf, Kagawa, Pulisic; Reus. Allenatore: Lucien Favre

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Diawara, Rog, Fabian Ruiz; Verdi, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

Napoli-Borussia Dortmund: i precedenti del match

Napoli e Borussia Dortmund si sono affrontate in Champions nella stagione 2013/2014, quando gli azzurri allora allenati da Rafa Benitez uscirono dalla manifestazione con il record di punti: ben 12, come gli stessi tedeschi e l’Arsenal, che passarono per una migliore differenza reti. All’andata, il Napoli trionfò per 2-1 al San Paolo con l’insaccata di Higuain di testa e la splendida punizione di Insigne, prima dell’autogol di Zuniga. Al Westfalenstadion trionfarono invece per 3-1 i gialloneri, con i gol di Reus, Aubameyang e Blaszczykowski: inutile la rete dello stesso Insigne.

Napoli-Borussia Dortmund Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Borussia Dortmund sarà trasmessa a partire dalle ore 19.30 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium, anche in HD, e sarà acquistabile su Sky Primafila. Non solo, la partita potrà essere seguita in streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e consoles su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play, Sky Go e TIMVision.