Napoli, Buongiorno: «L’Inter è la squadra da battere, per lo scudetto la gerarchia è chiara. Sul mio infortunio…»

Le parole di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, in vista della sfida di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito

Alessandro Buongiorno ha parlato a Radio CRC della stagione del Napoli e della prossima sfida all’Inter.

INFORTUNIO – «Il mio infortunio sicuramente non è stato semplice, ho dovuto lavorare tanto per recuperare. È stata dura guardare i compagni da casa e da fuori al campo, ma ora sto bene e sono contento di poter dare il mio contributo alla squadra».

DIFESA A TRE – «Giochiamo e ci alleniamo tutti i giorni con i miei compagni del reparto difensivo. C’è alchimia tra di noi, indipendentemente da che si giochi a quattro o a tre. Ovviamente cambiano alcuni movimenti, alcuni scivolamenti ed alcune pressioni da fare, ma l’importante è che ci sia lo spirito giusto da parte della squadra quando si difende e si attacca, indipendentemente dal modulo. Io mi metto a disposizione del mister, non ho una posizione preferita in campo: faccio ciò che lui mi chiede. L’importante è continuare a lavorare tanto tutti insieme, come stiamo facendo, e trovare i giusti movimenti: questo è quello che conta».

MIGLIOR DIFESA – «Ci deve essere sempre la massima concentrazione e la massima disponibilità da parte di tutti i giocatori verso la fase difensiva. Non mi piace parlare di difensori, ma di fase, perché tutti devono contribuire a difendere la porta. Parte tutto da questo. Spinazzola ed Olivera sono due giocatori molto importanti, siamo contentissimi che siano tornati disponibili ad allenarsi. Sicuramente daranno il loro contributo per la squadra. Si riparte dal gruppo dopo Como, dobbiamo azzerare quella partita. Stiamo lavorando per l’Inter: il segreto è rimanere uniti, coesi e lavorare tanto come stiamo facendo per arrivare a sabato il più preparati possibile».

INTER – «L’Inter è una squadra molto forte, stiamo cercando di prepararla a livello fisico e tattico, stiamo guardando i video e durante gli allenamenti stiamo provando a proporre e riproporre quello che ci aspettiamo dalla partita. Indubbiamente passa tutto dalla voglia che ci mettiamo e da quanto saremo uniti. L’Inter è la squadra da battere, quella che da inizio anno è partita con l’obiettivo di vincere il campionato. È sicuramente una squadra molto forte. Noi dovremo cercare di tenere i ritmi sempre alti, essere sempre concentrati e andare forte per vincere i tanti duelli che ci saranno. I tifosi possono darci una carica in più e sono sicuro che ci sosterranno, perché è una partita importante. Il loro supporto sarà fondamentale».