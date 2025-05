Napoli Cagliari, De Laurentiis nel post partita: «Mi sento molto leggero! Conte ce l’ha fatta, quindi chapeau»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato nel post partita del match della 38a giornata contro il Cagliari di Nicola

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato nel post partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2024/2025 contro il Cagliari di Davide Nicola. Le sue parole a DAZN:

LEGGEREZZA – «Adesso mi sento molto leggero perché sai dire 4 è un bel numero, speriamo che sia l’inizio di una continuità che abbiamo portato dal nord al sud».

CONTE – «Non era facile, ma quando io ho conosciuto Conte alle Maldive e siamo stati molti anni fa a nuotare insieme, mi ha subito colpito la mentalità. A novembre cercai di portarlo a Napoli e mi disse “fammi venire a giungo” così facciamo qualcosa di importante. Ce l’ha fatta e quindi chapeau».

ALLENATORI – «Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata, non bisogna obbligarli anche se esistono contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto. Siamo pronti a seguirlo come condottiero perché l’anno prossimo mi farebbe piacere per la Champions».

NAPOLI – «Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale, lo abbiamo portato a questi livelli, lo abbiamo portato in Europa; la gente se lo dimentica. Oggi i bambini indossano questi colori e io ne vado orgoglioso, loro sono il nostro futuro, domani e presente»