Napoli Cagliari, Di Lorenzo nel post partita: «Il merito è del mister, solo uno come lui poteva realizzare ciò. E’ un fenomeno»

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato nel post partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2024/2025 contro il Cagliari di Davide Nicola. Le sue parole a DAZN:

«Il mister ha detto che il merito è dei ragazzi, ma in primis è suo. Questa squadra aveva bisogno di lui per tornare a livelli alti: è un fenomeno. Il merito è suo, farlo in così poco tempo poi, solo lui poteva farlo. Dopo l’anno scorso avevamo bisogno di uno come Antonio Conte. Lui è davvero un fenomeno per lo scudetto ha grandi meriti».