Napoli, tutto fatto per Lobotka: manca solo il sì del Celta

Napoli, primo colpo della società azzurra che ha definito con il Celta Vigo l’accordo per l’arrivo di Lobotka

Quasi tutto fatto per l’arrivo di Lobotka al Napoli. Manca infatti solo la risposta finale del Celta Vigo ma le due società avrebbero raggiunto un accordo di massima.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il tutto dovrebbe chiudersi con il pagamento di 3 milioni da parte del Napoli al momento della firma e 17 a giugno. Un totale quindi di 20 milioni, cinque in meno rispetto alla richiesta del club spagnolo che però verranno ridati sotto forma di bonus. La società azzurra punta ad averlo a disposizione già la prossima settimana in vista della sfida contro la Lazio.