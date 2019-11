Napoli: Callejon fa la differenza contro il RB Salisburgo

Callejon è il principale generatore di occasioni del Napoli. Pure contro il Salisburgo ha dimostrato le sue grandi qualità

L’umore non è certo sereno in casa Napoli dopo quanto successo tra spogliatoio e società. Di certo, il pareggio col Salisburgo è un enorme passo in avanti verso il passaggio del turno.

Il Napoli ha creato molto contro gli austriachi, con Callejon come principale rifinitore. Lo spagnolo ha realizzato la bellezza di 11 passaggi chiave, ossia ha fatto tirare in porta un compagno per ben 11 volte. Si tratta di un dato da record per quanto riguarda questo inizio di Champions League.