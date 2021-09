Napoli, cambia il piano per Ospina: arriverà direttamente in albergo

Cambia il piano per il rientro in Italia di David Ospina: il Napoli lo aspetterà direttamente in albergo

Il Napoli è a lavoro per organizzare al meglio il rientro di David Ospina in vista del big match di sabato contro la Juventus. Dopo l’infortunio di Meret, il portiere colombiano è diventato fondamentale per Spalletti che ha bisogno di lui a tutti i costi. L’estremo difensore giocherà con la Colombia nella notte tra giovedì e venerdì e rientrerà poi subito in Italia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero però cambiati i piani per il rientro. Non saranno più Napoli e Juventus a organizzare il volo di ritorno dei colombiano, bensì la stessa Nazionale sudamericana. Il volo, al momento, prevede l’arrivo a Parigi; scalo essenziale per poi raggiungere le varie destinazioni. Ospina saluterà la famiglia e poi si dirigerà direttamente nell’albergo dove gli azzurri saranno in ritiro. Il portiere sarà così con la squadra entro venerdì sera, per essere poi riposato in vista del big match.