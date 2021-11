Napoli, Cannavaro non si nasconde: «È l’anno buono per lo scudetto»

L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha parlato delle chance scudetto della squadra azzurra

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport non si nasconde e si espone sulle possibilità di vittoria dello scudetto da parte degli azzurri.

SCUDETTO – «Sono un tifoso che si sta divertendo tantissimo a seguire questo Napoli. E vi dico che è l’anno buono e la squadra di Spalletti può davvero vincere lo scudetto. Non parlo da tifoso, ma da addetto ai lavori. Dopo 11 giornate non vedo squadre più solide. E sono convinto il Napoli sia più forte anche del Milan. Non si tratta solo dell’ottima partenza, parlo di equilibri di squadra».

VITTORIA SALERNO – «Lo penso ancor di più dopo il derby vinto in quella maniera. Contro un avversario che ha dato il meglio di sé. Quando giochi tre partite a settimana non puoi essere sempre brillante. E un campionato lo vince sempre la squadra che prende i tre punti anche quando magari non gioca al top, come il Napoli a Salerno».

DIFESA – «Da vecchio difensore ho proprio gusto a vedere come si muove la squadra di Spalletti. Perché non parliamo solo di un reparto. Far gol al Napoli diventa difficile. Perché intanto devi superare la prima pressione di Osimhen, che oltre a essere devastante in zona gol, sa guidare il pressing quasi da solo. Poi ti ritrovi davanti Anguissa, il miglior acquisto possibile in quel ruolo. E se ce la fai ti ritrovi Koulibaly».