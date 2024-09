Napoli, Capozucca: «Tutti SCONFITTI dalla gestione Osimhen. Mercato? C’è bisogno di un CAMBIAMENTO»

Le parole di Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, sulle mosse di mercato del Napoli

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle mosse di mercato del Napoli.

NAPOLI PER LO SCUDETTO – «Conte ha voglia di far bene e ha una squadra competitiva. Non è uno che sta li a fare la comparsa, lui vuole vincere».

GESTIONE OSIMHEN – «Sulla vicenda Osimhen ci perdono tutti. Non esiste che si giochino le partite di campionato col mercato aperto, questo crea tantissime difficoltà ai club. Il Napoli ha avuto un problema con Osimhen perché ovviamente non sono entrati dei soldi, però ne escono tutti sconfitti da questa vicenda».

SIMEONE – «È normale che la presenza di Lukaku è ingombrante, è un attaccante voluto dall’allenatore e che ha grande sintonia con Conte. Simeone è un professionista molto serio, si allena con grande serietà e risponde sempre presente. È un giocatore di rincalzo molto utile, durante il campionato potrà avere più minuti perché la stagione è lunga».

CAGLIARI-NAPOLI – «Giocare a Cagliari non è mai semplice, quello stadio piccolino sempre pieno ha dato fastidio a tante squadre. Davide Nicola è un allenatore molto bravo, sicuramente starà studiando molto bene come mettere in difficoltà il Napoli».