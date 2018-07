Carlo Ancelotti esprime la sua soddisfazione dopo la gara vinta dal Napoli sul Carpi per 5-1. Le sue parole a margine della partita

Carlo Ancelotti ha espresso il suo entusiasmo dopo la gara amichevole vinta dal Napoli sul Carpi per 5-1. A margine dell’amichevole giocata a Trento, l’allenatore azzurro ha dichiarato: «Questa squadra ha qualità, non lo scopriamo oggi. Questa partita ha dato buone indicazioni, ho visto cose fatte per bene e col giusto spirito. Sono impegni che non vanno sottovalutati e questo è un gruppo sano anche per questo» le parole raccolte da Sky Sport.

Ancelotti ha poi proseguito sui singoli e il calciomercato: «Allan può giocare anche a destra, stasera ha fatto bene. Insigne ‘falso 9’? Il ruolo ci sta, ha fatto molto bene; poi abbiamo Milik, Mertens, che sono altri attaccanti che hanno l’abitudine di venire incontro alla squadra. Anche Vinicius stasera ha fatto bene. Il nuovo attaccante? Dopo Milik, il 6 agosto arriverà anche l’altro (Mertens, ndr). Con questo gruppo lavoro senza fatica».