Napoli-Carpi, amichevole: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Carpi, amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Napoli-Carpi: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Napoli-Carpi: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Carpi: probabili formazioni e pre-partita

NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Luperto; Allan, Diawara, Fabian; Callejon, Inglese, Insigne. All. Ancelotti

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Poli, Ligi, Frascatore; Jelenic, Sabbione, Saric, Pasciuti; Concas; Nzola. All. Chezzi

Napoli-Carpi Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Carpi sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Sky Sport 1 (anche in HD al canale 201) e su quelle di Mediaset Premium Sport (anche in HD al canale 374 del digitale terrestre). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite app Sky Go e Premium Play, oltre che sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Italia.