Napoli, caso Milik: la battaglia legale è alle porte

In casa Napoli tiene ancora banco il caso Milik

Milik e il Napoli pronti allo scontro. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis avrebbe comunicato all’entourage dell’attaccante di aver rifiutato le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia. La cifra più alta l’aveva offerta la Fiorentina, rifiutato però a sua volta dal polacco.

La situazione sembra non riuscirsi a sbloccare, con Milik che potrebbe restare intrappolato a Napoli rischiando di perdere l’Europeo. Lo scenario per cui l’attaccante possa andare via in estate a parametro zero diventa sempre più concreto con una battaglia legale con il club partenopeo all’orizzonte.