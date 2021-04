Napoli, che potenza l’attacco: numeri da paura per i calciatori offensivi

Il Napoli di Gattuso non delude in quanto a gol e l’attacco ha grandi numeri: quasi tutte le reti sono segnate da calciatori offensivi

Il Napoli di Gennaro Gattuso, con il recupero degli infortunati, ha ritrovato la quadra ed è pronto a tornare alla carica per la qualificazione alla prossima Champions League. E a trascinare gli azzurri c’è un attacco dai numeri spaziali.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sui 58 gol segnati in campionato ben 50 sono stati segnati da calciatori offensivi. Lorenzo Insigne è il capocannoniere azzurro con 13 reti, poi c’è Lozano a quota 9 seguito da Politano (8) e Mertens (7). Zielinski, ormai in pianta stabile nel ruolo di trequartista, ha segnato 6 reti. Chiudono le due punte: Petagna 4 gol e Osimhen, infortunato a lungo, a 3.