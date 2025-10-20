Napoli, come stanno Hojlund e McTominay dopo gli infortuni? La situazione azzurra - Calcio News 24

Napoli: aggiornamenti dall’allenamento verso la sfida con il PSV. La situazione attuale è chiara

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della delicata trasferta in Olanda contro il PSV Eindhoven, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la battuta d’arresto in campionato contro il Torino, la squadra partenopea è chiamata a reagire subito sul palcoscenico europeo.

Nella seduta di lunedì 20 ottobre, aperta alla stampa, l’attenzione si è concentrata in particolare sulle condizioni fisiche di due giocatori chiave: Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Entrambi erano rimasti fuori nella sconfitta contro i granata, ma solo uno dei due ha svolto l’allenamento con il gruppo.

Buone notizie per il centrocampo del Napoli: McTominay ha lavorato regolarmente con i compagni e si candida seriamente per una maglia da titolare nella sfida contro il PSV. Il centrocampista scozzese, arrivato in estate dal Manchester United, è ritenuto un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra, grazie alla sua esperienza internazionale e al dinamismo che può garantire in mediana. Presente regolarmente anche Milinkovic-Savic, sempre più centrale nel progetto tecnico del club.

Situazione diversa per Hojlund: l’attaccante danese del Napoli non ha preso parte all’allenamento con il resto della squadra e resta in dubbio sia per l’impegno di Champions che per il big match di sabato contro l’Inter, previsto al Maradona alle ore 18:00. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma al momento la sua presenza è fortemente in bilico.

Il tecnico del Napoli dovrà quindi valutare attentamente le opzioni disponibili in attacco. L’assenza di Hojlund, se confermata, obbligherà lo staff a trovare alternative valide per non perdere incisività in zona offensiva, soprattutto in un momento in cui il calendario propone impegni ravvicinati e di alto livello.

Il Napoli, nonostante il passo falso in Serie A, mantiene alta la concentrazione in vista di un match fondamentale per il prosieguo del cammino europeo. La trasferta in casa del PSV rappresenta un banco di prova importante per misurare ambizioni e capacità di reazione. L’allenamento odierno ha fornito segnali positivi, ma le prossime ore saranno decisive per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.