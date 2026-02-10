Connect with us
Napoli Como, Conte sfida Fabregas a caccia della semifinale di Coppa Italia: spazio alla gioventù per i partenopei

Napoli Como, Conte sfida Fabregas a caccia della semifinale di Coppa Italia: spazio alla gioventù. Come arrivano gli azzurri alla sfida

Nonostante lo Scudetto cucito sul petto e un solido terzo posto in classifica, il Napoli vive un perenne stato di esame. La sfida di questa sera al “Diego Armando Maradona” contro il Como non è un semplice quarto di finale di Coppa Italia, ma un test di maturità necessario per scacciare i fantasmi di un periodo opaco. Come sottolineato da Il Mattino, battere la formazione guidata da Cesc Fàbregas, tecnico spagnolo che ha dato un’identità ambiziosa ai Lariani, significa centrare una semifinale che manca da un lustro e regalarsi una suggestiva doppia sfida contro l’Inter.

A Castel Volturno, però, l’atmosfera è condizionata dall’infermeria. Antonio Conte, determinato a conquistare quel trofeo nazionale che ancora manca nella sua bacheca personale, ha dovuto sciogliere il dubbio più pesante: Scott McTominay non sarà della partita. L’infiammazione che tormenta il centrocampista scozzese ha spinto lo staff medico alla massima prudenza, preservandolo in vista del big match di domenica contro la Roma. Tra i pali si rivedrà Vanja Milinkovic-Savic, imponente portiere serbo, mentre in difesa ci sarà un turno di riposo per Alessandro Buongiorno: dopo la prova shock di Genova, il centrale italiano lascerà il posto a Sam Beukema, difensore olandese pronto ad agire come braccetto di destra.

La vera rivoluzione, tuttavia, è attesa dalla cintola in su. Il jolly macedone Eljif Elmas scalerà in mediana per affiancare il regista slovacco Stanislav Lobotka, liberando spazio a un attacco inedito e freschissimo. Conte è pronto a lanciare dal primo minuto la “meglio gioventù”: spazio all’esordio da titolare per Giovane, talento appena arrivato dal mercato, supportato dalla fantasia di Antonio Vergara e dalla potenza del bomber danese Rasmus Hojlund. Un tridente di ventitrenni chiamato a trascinare i Partenopei davanti a 50mila spettatori, in una notte dove vincere e convincere è l’unico imperativo.

