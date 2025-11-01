 Napoli Como, Conte: «Il pareggio è giusto anche se nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi. Lukaku? Siamo contenti di averlo rivisto, ma...»
Napoli News

Napoli Como, Conte: «Il pareggio è giusto anche se nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi. Lukaku? Siamo contenti di averlo rivisto, ma…»

38 secondi ago

Conte

Napoli Como, Conte nel post partita della sfida del ‘Maradona’ parla ai microfoni di Dazn soffermando sulla prestazione della sua squadra.

Uno 0-0 che lascia in parte soddisfatto Antonio Conte. Il tecnico dei partenopei nel post partita di Napoli Como ha parlato ai microfoni di Dazn.

PRESTAZIONE – «Complimenti a loro perché sono una realtà importante. Noi abbiamo avuto delle difficoltà durante la partita a causa di alcuni infortuni. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Risultato giusto anche se forse nella ripresa abbiamo fatto meglio noi di loro».

LUKAKU – «Averlo rivisto ci fa sicuramente molto piacere. Sta lavorando per recuperare il prima possibile. La sua leadership ci manca e speriamo di averlo a disposizione il prima possibile».

LEGGI ANCHE >>> LIVE NAPOLI COMO

