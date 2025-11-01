Napoli News
Napoli Como, Conte: «Il pareggio è giusto anche se nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi. Lukaku? Siamo contenti di averlo rivisto, ma…»
Napoli Como, Conte nel post partita della sfida del ‘Maradona’ parla ai microfoni di Dazn soffermando sulla prestazione della sua squadra.
Uno 0-0 che lascia in parte soddisfatto Antonio Conte. Il tecnico dei partenopei nel post partita di Napoli Como ha parlato ai microfoni di Dazn.
PRESTAZIONE – «Complimenti a loro perché sono una realtà importante. Noi abbiamo avuto delle difficoltà durante la partita a causa di alcuni infortuni. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Risultato giusto anche se forse nella ripresa abbiamo fatto meglio noi di loro».
LUKAKU – «Averlo rivisto ci fa sicuramente molto piacere. Sta lavorando per recuperare il prima possibile. La sua leadership ci manca e speriamo di averlo a disposizione il prima possibile».
LEGGI ANCHE >>> LIVE NAPOLI COMO
Pagelle Napoli Como, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Napoli Como 0-0: un punto a testa per Conte e Fabregas! Vince l’equilibrio
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...