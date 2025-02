Napoli, Conte su Billing: «Calciatore con una grande struttura fisica. Contro l'Inter...»

L’allenatore dei partenopei ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Inter. Le parole

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Inter in programma domani alle 18 allo Stadio Maradona. Il tecnico dei partenopei ha parlato anche del nuovo acquisto Philip Billing. A seguire le sue parole.

BILLING – «È un calciatore con una grande struttura fisica, buona tecnica. Son contento che abbia avuto la possibilità di giocare, quando non inizi la stagione con la squadra e arrivi a metà gennaio ti ritrovi in difficoltà con una nuova metodologia e una nuova situazione tecnico-tattica. Devi ambientarti e capire i movimenti, ma col Como gli è servito molto per entrare di più. Oggi a differenza del pre-Como non ho preoccupazione nel farlo giocare dall’inizio o subentrare, ho visto che ha assimilato certe cose, è un ragazzo serio e sono molto contento».

INTER – «Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma, poi trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci pressione, come ho detto ai ragazzi, a volte può essere positiva e altre negativa. Per questo ribatto con i calciatori dicendo gustiamoci questo momento, questa classifica ce la siamo meritata col lavoro».