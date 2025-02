Napoli, la vetta è salva, ma ora servono soluzioni: dalla crisi a sinistra alla stanchezza a centrocampo, Conte cerca soluzioni

Napoli, Antonio Conte al lavoro per trovare una soluzione alla crisi infortuni sulla fascia sinistra e la stanchezza a centrocampo di giocatori chiave

La Juve fa l’assist battendo l’Inter e l’ex Conte ringrazia e con il suo Napoli conferma la vetta della classifica, allungando anche di un punto. Ora però, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico deve rimboccarsi le maniche e ingegnarsi per risolvere alcune situazioni critiche della squadra.

La prima è la corsia mancina. Il labiale contro la Lazio «Chi posso mettere?» al momento di dover sostituire Mazzocchi è lampante: su quella fascia il tecnico ha finito gli uomini. Olivera lavora al rientro in campo già contro il Como, ma potrebbe essere preservato per farlo arrivare sicuro contro l’Inter. Spinazzola rientra a inizio marzo, Neres qualche settimana dopo. L’altro problema è l’utilizzo fisso degli interni a centrocampo: McTominay e Anguissa sono l’arma in più del tecnico, ma nelle ultime uscite si è visto che la spia della benzina indica che sono in riserva. Contro il Como occasione per Gillmour e Billing?