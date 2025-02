Napoli, Conte esalta Raspadori: «Raspadori è molto duttile, fa oltre 12km a gara. Questa classifica...»

L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Inter di Inzaghi. Le parole

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa il big match in programma domani alle 18 al Maradona con l’Inter, ed ha parlato della grande duttilità di Giacomo Raspadori. A seguire le sue parole.

RASPADORI – «Jack ha la possibilità di essere una seconda punta, un trequartista, al tempo stesso un interno di centrocampo offensivo, quello con più qualità dei tre, con un play, un assaltatore e uno metà e metà. Lui può fare la mezzala perché fa più di 12km a partita. Non è un esterno, significa metterlo in difficoltà e quindi ogni tecnico deve cercare di rispettare le caratteristiche, dargli il contentino per metterlo in campo ma la squadra può subire e lui va in difficoltà. Jack è molto qualitativo, col 4-3-3 per me era l’alternativa a McTominay o Anguissa per alzare la qualità nella partita e avere uno col gol nel sangue».

CLASSIFICA– «Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma, poi trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci pressione, come ho detto ai ragazzi, a volte può essere positiva e altre negativa. Per questo ribatto con i calciatori dicendo gustiamoci questo momento, questa classifica ce la siamo meritata col lavoro».