Napoli, c’è il rilancio di De Laurentiis per Conte: promesso un mercato top, la situazione con la Juve

Le ultime sul futuro di Antonio Conte al Napoli dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis e l’interesse della Juve. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell’incontro di ieri tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte il Napoli avrebbe rilanciato nella speranza di poter riaprire i giochi.

Il presidente azzurro ha infatti promesso un mercato da top club, ma chiede una risposta definitiva entro venerdì per non perdere Allegri. In tutto questo la Juve resta in attesa.