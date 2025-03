Napoli, De Laurentiis blocca Conte alla Juve: la verità sulla clausola di risoluzione!

Le ultime sul futuro di Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella prossima stagione dopo l’interesse della Juve. I dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un grande ostacolo per il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve. L’allenatore ha infatti un contratto con il Napoli anche per la prossima stagione in cui non è stata inserita alcuna clausola di risoluzione anticipata dopo il primo anno.

Tutto passerà quindi dalla volontà di Aurelio De Laurentiis, che molto difficilmente darà il via libera al passaggio del suo tecnico alla rivale.