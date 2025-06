Napoli, Conte racconta i malumori dopo l’addio di Kvaratskhelia: «Penso sia il segreto di Pulcinella quanto successo»

Napoli, Conte racconta i malumori dopo l’addio di Kvaratskhelia. Le dichiarazioni del tecnico neo campione d’Italia con i partenopei

Protagonista del format di Sky Sport ‘Federico Buffa Talks‘ Antonio Conte, allenatore neo campione di Italia con il Napoli, ha raccontato qualche aneddoto sui malumori dopo il mercato di gennaio e in particolare la cessione di Kvaratskhelia al PSG non rimpiazzata.

DICHIARAZIONI – «Penso sia il segreto di Pulcinella quello che è successo a gennaio. Durante l’anno alcune cose non mi hanno fatto felice come l’arrivo l’ultima settimana di giocatori come McTominay, Neres, Gilmour e Lukaku. Non mi era piaciuto di base. Poi a gennaio tutti sapete benissimo cosa è successo. Io penso di essere stato molto bravo a incassare, a non dare alibi ai miei calciatori e a me stesso. Quando firmi hai oneri e onori. Nel momento in cui abbiamo parlato mi hanno confermato gli errori commessi ma il primo anno di matrimonio poteva essere più turbolento. Quando ho avuto rassicurazioni da questo punto di vista abbiamo continuato perché c’è uno scudetto da difendere e un lavoro da tutelare.

Ci sono delle cicatrici profonde. Ecco perché a volte io tiro fuori una cattiveria che può far paura, timore. Cerco in tutti i modi di vincere e celebrare le vittoria, cosa che io in passato tante volte non ho fatto e mi sono pentito. A Napoli me la son goduta perché si fa tanto per arrivare al traguardo e vincere, una volta che tu arrivi al traguardo devi godertela altrimenti non ha senso fare il percorso e fare tutti quei sacrifici».