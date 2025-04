Napoli, buone notizie per Conte e per la corsa scudetto? Ecco le ultime sul recupero di McTominay

Arrivano buone notizie a Napoli dal fronte infortuni. Torna ad allenarsi in gruppo Scott McTominay. I dettagli dall’allenamento odierno

Arrivano buone notizie per Antonio Conte e il Napoli dal fronte infortuni. Gli azzurri, tornati ad allenarsi in giornata dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore dopo il successo contro il Milan di domenica, ricompongono il centrocampo titolare in vista del Bologna.

Mentre restano ancora da monitorare le condizioni di Leonardo Spinazzola, infatti, si è rivisto, dopo l’influenza, Scott McTominay. Lo scozzese è tornato ad allenarsi in gruppo, insieme a Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobokta, usciti dal campo affaticati contro i rossoneri.