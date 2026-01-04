Conte sicuro: «Vittoria di squadra. Mercato? Io penso soltanto ad una cosa per gennaio» - Calcio News 24

Napoli, le dichiarazioni di Antonio Conte nel post gara non lasciano alcun dubbio. La situazione

Il Napoli inaugura il 2026 con una vittoria di grande spessore sul campo della Lazio, imponendosi per 2-0 all’Olimpico e confermando il momento positivo della squadra guidata da Conte. Un successo pesante, arrivato nonostante le numerose assenze, che rafforza l’identità e la fiducia del gruppo azzurro.

Al termine della gara, Conte ha commentato la prestazione del suo Napoli ai microfoni di DAZN, partendo dall’analisi della partita: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché giocare all’Olimpico contro la Lazio in questa maniera non è semplice. Abbiamo mostrato facilità di gioco, pulizia tecnica ed anche forza fisica”. L’allenatore ha poi sottolineato la capacità della squadra di controllare il match: “Non abbiamo fatto giocare la Lazio e quando prendevamo palla eravamo sempre preparati”.

Inevitabile un riferimento alle difficoltà legate all’organico: “Siamo realmente contati, ma stanno arrivando vittorie importanti contro squadre di qualità”, ha spiegato Conte, evidenziando il valore del lavoro svolto in settimana. Secondo il tecnico, il Napoli avrebbe meritato anche un gol in più: “Creiamo tanto, ci sta mancando un po’ di cinismo in fase offensiva”.

Spazio anche al tema infortuni, con particolare attenzione alla situazione di Neres: “Non ci sono aggiornamenti, bisognerà aspettare gli accertamenti. Speriamo non sia nulla di grave, perché da tempo facciamo fronte a grandi defezioni”. Uno scenario che preoccupa in vista dei prossimi impegni ravvicinati: “Giocheremo ogni tre giorni e non avremo tante rotazioni, speriamo di non pagare questa situazione”.

Infine, Conte ha chiuso evitando il tema mercato: “Io devo fare l’allenatore e ottimizzare le risorse che mi vengono date. Le richieste nei miei confronti sono sempre altissime”. Con questa mentalità, il Napoli continua a mandare segnali forti al campionato.