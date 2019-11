Napoli, contestazione allo stadio San Paolo prima dell’allenamento aperto ai tifosi abbonati. I presenti chiedono “Rispetto”

Aria non piacevole in quel di Napoli. Nonostante tutti i recenti trambusti la società partenopea aveva confermato l’allenamento a porte aperte allo stadio San Paolo per i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento.

All’esterno dell’impianto un gruppo di tifosi ha aspramente criticato la squadra e la società, chiedendo rispetto. Lo riporta Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito web.