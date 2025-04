Napoli, l’ex fisioterapista D’Avino chiede prudenza su Buongiorno: «Meglio aspettare che perderlo ancora»

Intervenuto nel corso di ‘Bordocampo-II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, l”ex fisioterapista del Napoli, Giovanni D’Avino ha parlato della situazione infortunati in casa degli azzurri. Le sue parole raccolte da TuttoNapoli.net

INFORTUNI MUSCOLARI – «Gli infortuni muscolari ci sono sempre stati. Le lesioni muscolari nascono sempre da una serie di cause, non ci sono cause addebitabili ad una cosa specifica. Non diamo le colpe solo al campo e non inventiamoci cause campate in aria. Quali possono essere? Questo disagio muscolare può essere dovuto ad un sovraccarico, un cambio d’allenamento, un cambio di orario, o magari sono muscoli affaticati che si sta cercando di recuperare, quindi è sempre una serie di concause».

BUONGIORNO – «I tendini sono quelle strutture che vanno a innestarsi con l’osso quindi quando ci sono dei movimenti vengono sempre sollecitati, quindi bisogna dare la giusta importanza nelle cure di questi tendini. Parliamo dell’adduttore e sono quindi sono interessati sia nei movimenti laterali che nel sempre calciare, di conseguenza necessitano di un tempo maggiore, poi bisogna sempre capire l’entità del problema per fare una prognosi corrette e definire i tempi di recupero. Serve cautela? Magari il giocatore non si sente ancora pronto, probabilmente sente ancora un po’ di fastidio ed è sempre meglio attenzionarlo perché poi si rischia di perderlo per ancora più tempo. Adesso servono giocatori che diano il massimo in questo sprint finale di cinque partite».