Napoli, si presenta De Bruyne. Le prime parole del giocatore belga per i tifosi: «Non vedo l’ora di unirmi ai compagni!»

l Napoli ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Kevin De Bruyne, centrocampista belga di classe mondiale, che arriva a parametro zero dopo una straordinaria carriera al Manchester City. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto al nuovo acquisto con un tweet entusiasta.

La presentazione ufficiale di De Bruyne è avvenuta a Roma, dove ha sostenuto le visite mediche presso la clinica Villa Stuart. Il calciatore è stato accolto da una folla entusiasta di tifosi, segno dell’attesa e dell’entusiasmo che circondano il suo arrivo; mentre proprio via social, sono arrivate anche le prime dichiarazioni del giocatore verso i tifosi, attraverso l’account ufficiale dei partenopei.

DICHIARAZIONI – «Ciao tifosi del Napoli, sono Kevin e voglio dirvi che non vedo l’ora di unirmi alla squadra. So quanto sostenete il club in ogni momento. Ci vediamo presto e forza Napoli!».

De Bruyne, classe 1991, ha trascorso dieci anni al City, collezionando 422 presenze, 108 gol e 177 assist. È stato protagonista di numerosi successi, tra cui sei titoli di Premier League e una Champions League, ed è riconosciuto come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione.

Il belga ha firmato un contratto biennale con il Napoli, con opzione per un ulteriore anno. Il suo arrivo rappresenta un colpo di mercato significativo per il club partenopeo, che punta a consolidare il proprio status di campione d’Italia e a fare un passo importante in Europa.