Napoli, De Laurentiis al fianco della squadra in ritiro: Gattuso respira

Aurelio De Laurentiis fa sentire la sua vicinanza alla squadra con la presenza in ritiro. E Gattuso respira così aria pulita

In un momento complicato come quello che sta vivendo il Napoli dal punto di vista dei risultati, Aurelio De Laurentiis vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il presidente azzurro è presente nel ritiro che porta alla partita contro la Juventus.

Un atteggiamento che Gennaro Gattuso, che si è visto sempre più in discussione giorno dopo giorno, ha visto come una ventata di aria pulita per se stesso. C’è una qualificazione in Champions da conquistare e una Europa League tutta da giocarsi. Così la presenza di De Laurentiis in ritiro potrebbe dare una svolta in senso positivo.