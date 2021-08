Napoli, De Laurentiis blocca sei nazionali: partenze vietate o saltano tre partite

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sfrutterà l’appoggio della Lega per non far partire alcuni Nazionali azzurri

La sosta per Nazionali è vicina e come sempre non mancano le polemiche dei club sulle convocazioni. La Lega, vista la pandemia da Covid-19 che non intende fermarsi, ha deciso di appoggiare le società che non lasceranno partire i propri calciatori e tra questi ci sarebbe anche il Napoli.

Come riportato da Il Mattino, infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe deciso di bloccare le partenze di sei convocati: Koulibaly, Osimhen, Ounas, Lozano, Elmas e Ospina. Le trasferta Sudamericane e africane sono quelle considerate da zona rossa e accettando la chiamata delle rispettive Nazionali i calciatori rischierebbe di saltare tre partite per le regole di quarantena e dei due tamponi negativi: ovvero Juventus, Udinese e la partita di Europa League.