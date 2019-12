Napoli, De Laurentiis chiaro: «Ancelotti? Ha la mia totale fiducia»

Napoli, De Laurentiis chiarisce la situazione: «Non ho parlato con nessun allenatore, Ancelotti ha la mia totale fiducia»

A togliere qualsiasi dubbio sulla possibile permanenza al Napoli di Carlo Ancelotti ci ha pensato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco le parole del patron azzurro, rilasciata a radio Kiss Kiss:

«Non ho sentito nessuno fra Gattuso, Spalletti e Allegri anche se ho un ottimo rapporto con quest’ultimo. Lo chiamai nel 2013 per allenare il Napoli ma era ancora sotto contratto col Milan, quando poi mi diede la disponibilità avevo già l’accordo con Benitez. In ogni caso Ancelotti ha la mia totale e incondizionata fiducia, sia come tecnico che come persona: in più sarebbe sbagliato prendere una decisione simile adesso che la stagione è ancora in corso, i giocatori devono lavorare di nuovo serenamente. Al massimo con Carlo possiamo avere opinioni diverse sui metodi di lavoro».