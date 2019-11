Napoli, De Laurentiis Jr.: «Serve rispetto, bisogna onorare la maglia»

Il vice-presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis ha elogiato gli ex Montervino e Calaiò, parlando di rispetto: «Loro avevano più palle»

Durante la presentazione di 4-4-2, La fiera del calcio, una mostra che si terrà a Napoli a giugno, il vice-presidente Edoardo De Laurentiis ha elogiato i presenti Calaiò e Montervino, protagonisti della risalita dalla Serie C alla A.

Le sue parole risuonano come un confronto con i protagonisti delle tensioni che stanno coinvolgendo la società: «Servirebbe una figura come quella di Montervino in vari spogliatoi del calcio italiano. Va onorata la maglia, la città, il tifoso. Serve rispetto, i calciatori sono dipendenti di un’azienda. Loro avevano più palle».