Napoli, De Laurentiis non contento: ha convocato lo staff medico azzurro

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha convocato lo staff medico azzurro per fare chiarezza sui tanti infortuni

Contro l’Atalanta, il Napoli dovrà fare a meno di ben 7 calciatori. Tutti infortunati, con qualcuno che rientrerà anche direttamente il prossimo anno. Tra questi ci sono Fabian e Koulibaly che, dopo i problemi con il Sassuolo, vedono allontanarsi la possibilità di tornare in campo in breve tempo.

Per questo motivo, il presidente De Laurentiis vorrebbe vederci chiaro e non sarebbe contento. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il patron del Napoli avrebbe convocato lo staff tecnico e medico per fare chiarezza e avere risposte sul perché dei tanti infortuni nell’ultimo periodo.