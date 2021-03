Napoli, De Laurentiis pronto alla rivoluzione in caso di un nuovo crollo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a fare una rivoluzione in caso di crollo anche contro il Bologna: rischiano Gattuso e Giuntoli

Per Corriere della Sera, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a fare una rivoluzione in caso di crollo anche contro il Bologna nel prossimo impegno di campionato. Più che per i risultati, De Laurentiis sarebbe preoccupato per la gestione caratteriale della squadra.

A rischiare il posto sono il tecnico Gennaro Gattuso, che nella giornata di ieri ha cacciato Mario Rui dall’allenamento, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, nonostante un contratto sino al 2024.