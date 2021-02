Napoli, De Laurentiis vuole Sarri: l’allenatore punta un’altra squadra

Per il post Gattuso, De Laurentiis vorrebbe il ritorno di Maurizio Sarri. Ma l’allenatore avrebbe un’altra squadra in mente

Come appreso da Juventus News 24, Aurelio De Laurentiis sarebbe tentato dal ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Al momento, dopo la fine dell’esperienza alla Juve, il tecnico toscano non ha intrapreso nessuna nuova avventura.

Sarri però non vorrebbe tornare a Napoli, puntando la Roma come possibile tappa futura ed escludendo la Fiorentina. Il valzer di panchine si completerebbe, in caso, con De Zerbi alla Viola e Italiano al suo posto al Sassuolo.